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Boşanma Aşamasındaki Baba Kızının Velayetini İstiyor

Boşanma Aşamasındaki Baba Kızının Velayetini İstiyor
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Malatya'da Gökhan Pehlivan, boşanma aşamasındaki eşi N.P.'nin 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uyguladığını iddia ederek, kızının velayetini talep ediyor. Eşinin kızına karşı uyguladığı şiddet nedeniyle morluklar oluştuğu ve bunun doktor raporuyla belgelendiği belirtiliyor.

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşiyle 2,5 yıldır hukuk mücadelesi veren Gökhan Pehlivan, 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uygulandığını öne sürerek kızının velayetin kendisine verilmesini talep ediyor.

Malatya'da yaşayan Gökhan Pehlivan (46) boşanma aşamasındaki eşi N.P.'nin 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uyguladığını belirterek kızının velayetinin kendine verilmesini istedi. Eşi N.P.'den ayrılmak için 2,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren Gökhan Pehlivan, kızları İ.N.P.'ye uygulanan şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve bunun doktor raporu ile belgelendiğini iddia etti.

Kızları İ.N.P'nin Serebral palsi (SP) hastası olduğunu ve eşinin evde bakım ücretini kaybetmemek adına kızının velayetini kendine verilmesini istemediğini ileri süren Gökhan Pehlivan yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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