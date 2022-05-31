Bornova'da Masterler Dostluk Maçında Buluştu - Haberler

Bornova Masterler Derneği, Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinden gelen Mağusa Futbol Masterleri Derneği ile dostluk maçına çıktı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, Bornova Masterlerin 7-1'lik mağlubiyeti ile biterken, centilmenlik içinde geçen mücadele sonrası düzenlenen yemek dostlukları pekiştirdi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde hazırlanan dostluk gecesine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ev sahipliği yaptı.

İki takımın sporcuları ile birlikte teknik heyetleri ve yöneticilerinin de katıldığı yemekte dostluk mesajları verildi. Geceye KKTC Milletvekili Teberrüken Uluçay, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, ASKF Genel Sekreteri Ali Alanç, Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Dostluk maçının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi veridi.

Yaptığı konuşmada 4 yıl masterlerde dernek başkanlığı yaptığını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Spor insanları birbirine bağlayan, ilişkileri güçlendiren değerli bir alandır. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent Bornova'dır. Bizde ülkemizde futbolun başladığı Bornovamız'da sizleri ağırlamaktan gurur duyduk" dedi.

SPOR YATIRIMLARI

Bornova'da spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan İduğ, şöyle devam etti:

"İlçemizde bulunan spor alanlarını yenilerken, yeni alanlarda kazandırıyoruz. Amatör kulüplerimizin kullandığı Yusuf Tırpancı Sahası'nı ve Şehir Stadını baştan aşağı yeniledik. Ayrıca şehir stadının kullanılmayan tribünlerin olduğu alana da antrenman sahası yapacağız. Bornova cimnastikte, ritmik cimnastikte ve halterde dünya ve Avrupa şampiyonları çıkardı. Yüzmede de çok başarılı. Bizde Pınarbaşı'nda bulunan havuzumuzu yenilerken, yeni bir havuzda Çamdibi'ne yaptık. Önümüzdeki aylarda faaliyete açacağız . Bornovalı sporcularımızı daha ileriye taşımak ve yeni yetenekleri keşfetmek için bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mağusa Futbol Masterleri Derneği Başkanı Tanju Üngör ve Bornova Masterler Başkanı Maksut Güncü'de dostluk maçının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, geceye ev sahipliği yapan Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

ANKA / Yerel