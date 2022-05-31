Bornova'da Masterler Dostluk Maçında Buluştu - Haberler

Bornova'da Masterler Dostluk Maçında Buluştu
- Güncelleme:
Bornova Masterler Derneği, Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrinden gelen Mağusa Futbol Masterleri Derneği ile dostluk maçına çıktı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda yapılan karşılaşma, Bornova Masterlerin 7-1’lik mağlubiyeti ile biterken, centilmenlik içinde geçen mücadele sonrası düzenlenen yemek dostlukları pekiştirdi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde hazırlanan dostluk gecesine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ev sahipliği yaptı.
Bornova Masterler Derneği, Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinden gelen Mağusa Futbol Masterleri Derneği ile dostluk maçına çıktı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, Bornova Masterlerin 7-1'lik mağlubiyeti ile biterken, centilmenlik içinde geçen mücadele sonrası düzenlenen yemek dostlukları pekiştirdi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde hazırlanan dostluk gecesine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ev sahipliği yaptı.
İki takımın sporcuları ile birlikte teknik heyetleri ve yöneticilerinin de katıldığı yemekte dostluk mesajları verildi. Geceye KKTC Milletvekili Teberrüken Uluçay, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, ASKF Genel Sekreteri Ali Alanç, Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Dostluk maçının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi veridi.
Yaptığı konuşmada 4 yıl masterlerde dernek başkanlığı yaptığını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Spor insanları birbirine bağlayan, ilişkileri güçlendiren değerli bir alandır. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent Bornova'dır. Bizde ülkemizde futbolun başladığı Bornovamız'da sizleri ağırlamaktan gurur duyduk" dedi.