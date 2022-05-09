Bornova'da Asfaltlama Çalışmaları Hafta Sonu da Devam Ediyor

İlçedeki yol sorununu çözmek için Asfalt Üretim Tesisi kuran Bornova Belediyesi, Bornova'nın yollarını yenilemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içi ilçenin farklı noktalarında çalışan ekipler, hafta sonları da sanayi siteleri gibi hafta içi yoğunluk yaşanan noktalardaki yollarda yama ve serim çalışmaları yapıyor. 3. Sanayi sitesi içinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İlçemizde yol sorunu kalmayacak demiştik, bunu gerçekleştirmek için de tüm ekibimizle birlikte 7 gün hizmet veriyoruz" dedi.

Belediyeye kazandırdıkları Asfalt Üretim Tesisi sayesinde sadece serim değil, yama çalışmaları da yaptıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, "İhtiyaç olan her noktayı belirliyor ve asfaltlama yapıyoruz. Ama bazı noktalarda alt yapı ile ilgili sorunlar olduğu için önce alt yapı çalışmasının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Planımızı yaptık, adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 100 bin ton asfalt dökmek. Bu hafta Yeşilova bölgesinde asfaltlama çalışması yapacak, hafta sonuna da bir başka sanayi sitemizde olacağız. Hafta içinde yoğun çalışma olan sanayi sitelerinde yama ve serim çalışmalarını esnafın da işine engel olmamak için Pazar günü yapıyoruz. Sırayla geliyoruz, girilmedik sokak kalmayacak" diye konuştu.

ESNAFTAN ASFALT TEŞEKKÜRÜ

Asfaltlama çalışmasının 3. Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan Bornova Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkan Vekili Gazi Polat, "Sanayi Sitleri hafta içi yoğun çalışan yerler. 3. Sanayi Sitemizin içinde olan yollarımızda uzun zamandır bozuktu. Bu konuya el atan Başkanımız Mustafa İduğ'a çok teşekkür ederiz. Özellikle de çalışmaların sitemizin kapalı olduğu Pazar günü yapılması bizi memnun etti" dedi.

Bornova'da yaşayan taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın ise "Bir şoför olarak sürekli yollardayız. İlçemizde bazı yerlerde maalesef yollarımızın durumu kötüydü. Asfalt Üretim Tesisi kurarak bu konuda çalışma başlatan Başkanımız Mustafa İduğ'a ve belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.