Bornova Belediyesi'nden Çamdibi'nde "Bahar Şenliği"

Bornova Belediyesi'nin Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlediği "Bahar Şenliği", Bornovalılar'ı buluşturdu. Piknik havasında geçen şenlikte çocuklar, palyaçolarla eğlenirken, belediye tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmalarla da gökyüzü renklendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şenlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm annelerin Anneler Günü'nü gül dağıtarak kutladı.

Bornovalı miniklerin aileleri ve özellikle anneleri ile birlikte keyifli bir gün geçirmesi için düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Şişme oyun alanlarının yanında eğlenceli atölyeler, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Bornova Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte animatörlerle oyunlar oynayan minik Bornovalılar için özel ikramlar da yapıldı.

"BORNOVA'YI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Festival havasında geçen şenlikte Bornovalıları yalnız bırakmayan Başkan Mustafa İduğ, alanı gezerek, tüm annelerin anneler gününü kutladı. Başkan İduğ, Çamdibi'ne yaptıkları yatırımları hatırlatarak, "Havuzumuz çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Artık yüzme bilmeyen çocuk ve kadın kalmayacak. Çamdibi'nden çok değerli sporcular yetişiyor. Biz de çocuklarımıza imkan sağlamak için Çamdibi cimnastik salonu da yapacağız. Biz göreve 'Bornova Hepimizin' diyerek geldik ve Bornova'yı sizlerle birlikte büyüteceğiz" dedi.

BAŞKAN İDUĞ'DAN DAVET

Başkan İduğ, "Bahar Şenliklerinde biraraya gelmeye devam edeceğiz. 15 Mayıs tarihinde de Naldöken ve Çamkule Mahallelerinde gerçekleştireceğimiz Bahar Şenliği'ne herkesi bu şenliklere bekliyoruz" diye konuştu.