Bornova Belediyesi'nden Çamdibi'nde "Bahar Şenliği"
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Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı’nda düzenlediği "Bahar Şenliği", Bornovalılar'ı buluşturdu. Piknik havasında geçen şenlikte çocuklar, palyaçolarla eğlenirken, belediye tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmalarla da gökyüzü renklendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şenlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm annelerin Anneler Günü’nü gül dağıtarak kutladı.
Bornova Belediyesi'nin Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlediği "Bahar Şenliği", Bornovalılar'ı buluşturdu. Piknik havasında geçen şenlikte çocuklar, palyaçolarla eğlenirken, belediye tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmalarla da gökyüzü renklendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şenlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm annelerin Anneler Günü'nü gül dağıtarak kutladı.
Bornovalı miniklerin aileleri ve özellikle anneleri ile birlikte keyifli bir gün geçirmesi için düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Şişme oyun alanlarının yanında eğlenceli atölyeler, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Bornova Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte animatörlerle oyunlar oynayan minik Bornovalılar için özel ikramlar da yapıldı.