Borcak Köyü'nün yıllardır süren su sorunu çözüldü - Haberler

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Borcak Köyü'nün yıllardır süren su sorunu çözüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Borcak Köyü'nün yıllardır süren su sorunu çözüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak Köyü'nde yıllardır süren su sorunu çözüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak Köyü'nde yıllardır süren su sorunu çözüldü.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ın organizasyonunda yapılan yatırımla Borcak Köyü'nde yıllardır süren su sorunu hallolurken, köy yeterli suya kavuştu. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "İlçemize ve köylerimize hizmet götürülmesi konusunda tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizin sonucunu, ilçemize bereket ve bolluk olarak veriyor" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksel Ünal Osmaneli Bilecik su Yerel Haberler

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