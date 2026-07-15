Bora Zor'dan 15 Temmuz'da hukuk devleti ve birlik çağrısı

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor, 15 Temmuz'un demokrasiye sahip çıkmanın önemini gösterdiğini belirterek hukuk devleti, milli irade ve toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Bora Zor," 15 Temmuz, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Hukuk devleti ilkesini korumak ve demokratik değerlere bağlı kalmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Birlik ve beraberlik önemini koruyor"

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Zor, "Farklı düşüncelere sahip olsak da ülkemizin ortak değerleri etrafında birlik içinde hareket etmek, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şehitler ve gaziler anıldı

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anan Bora Zor, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; ülkemizin huzuru, demokrasisi ve birlik içinde geleceğe yürümesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı