Bolvadinli genç hatipten büyük başarı

Bolvadinli genç hatipten büyük başarı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma 1. Bölge Yarışması'nda Bolvadinli öğrenci Ali Çırak ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma 1.'nci Bölge Yarışması'nda Bolvadinli öğrenci Ali Çırak ikinci oldu.

Afyonkarahisar İmam Hatip Liseleri arası 'Genç Hatipler Hutbe Okuma 1.Bölge Yarışması sona erdi. Yarışmada Çırak ilçe adına büyük bir başarıya imza atarak incilik elde etti. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili yapılan açıklamada ise "Öğrencimiz Ali Çırak ikinci oldu. Bu vesile ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Keleş öğrencimizi ve okul müdürümüzü kabul ederek tebrik etti ve hediyesini verdi. Öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
