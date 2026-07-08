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Kaymakama sürpriz doğum günü kutlaması

Kaymakama sürpriz doğum günü kutlaması
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan, personeli ve vatandaşlar tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasıyla mutlu anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Kaymakam Ali Arıkan'a personeli ve vatandaşlar tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, doğum gününde mesai arkadaşları ve ilçe sakinlerinin sürpriziyle karşılaştı. Kaymakamlık makamında organize edilen kutlamada, Arıkan için özel bir doğum günü pastası kesildi.

Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Kaymakam Ali Arıkan, bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan personeline ve vatandaşlara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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