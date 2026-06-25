Haberler

Bolvadin'de 'Psikososyal Koruma ve Krize Müdahale Yıl Sonu Toplantısı' yapıldı

Bolvadin'de 'Psikososyal Koruma ve Krize Müdahale Yıl Sonu Toplantısı' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen psikososyal destek ve krize müdahale çalışmalarının değerlendirildiği yıl sonu toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen psikososyal destek ve krize müdahale çalışmalarının değerlendirildiği "İlçe Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi" yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Turgut Karakuş başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçede görevli ilgili koordinatörler ve ekip üyeleri katıldı.

Toplantıda, geride bırakılan eğitim öğretim yılı boyunca ilçe genelindeki okullarda yürütülen önleyici ve koruyucu psikososyal çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Yıl boyunca uygulanan eylem planlarının sonuçları ve sahadaki yansımaları gözden geçirilerek, karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Karakuş, öğrencilerin ruh sağlığının korunması ve olası kriz durumlarına karşı zamanında, etkin müdahale edilmesinin önemine dikkat çekerek, yıl boyunca özveriyle çalışan ekip üyelerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti milletvekili kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu

Bir kentimizin simge yapısıydı! Saniyeler içinde tuzla buz oldu
Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında bulundu

Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kimse bunu beklemiyordu! Başkentin ortasına uçak düştü
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem