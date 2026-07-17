Bolvadin'de ki okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okulların fiziki şartlarını iyileştirmek ve öğrencilere daha konforlu bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, hazırlık çalışmaları kapsamında ilçede yer alan Gazi Ortaokulu ve Alkasan Ortaokulunu ziyaret etti. Okullarda devam eden bakım, onarım ve fiziki iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Keleş, yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında okul yöneticilerinden detaylı bilgi aldı.

Çalışmaların planlanan program dahilinde büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim dönemine sorunsuz bir başlangıç yapmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Keleş, "2026-2027 eğitim-öğretim yılına okullarımızın eksiksiz, güvenli ve hazır bir şekilde başlaması amacıyla gerekli tüm bakım, onarım ve fiziki iyileştirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için ekiplerimiz sahada titizlikle çalışıyor. Emek veren tüm okul idarecilerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okullardaki boya, tadilat, altyapı yenileme ve çevre düzenlemesi gibi fiziki iyileştirme çalışmalarının yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce tamamen tamamlanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı