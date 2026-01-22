Haberler

Kanatlı hayvan ve yumurta üretim tesislerinde denetim

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kanatlı hayvan ve yumurta üretim işletmelerine yönelik hijyen, kapasite ve biyogüvenlik açıdan denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kanatlı hayvan ve yumurta üretim işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimin Bolvadin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimde işletmelerin hijyen şartları başta olmak üzere kapasite ve biyogüvenlik şartları kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

