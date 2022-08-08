Bolu yerel: İzmit Belediyesi'nin 5 Güreşçisi Bolu'da Kürsüdeydi Bolu haberler: İzmit Belediyesi Güreş Takımı, Bolu’da düzenlenen 71’inci Tarihi Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri’nde beş sporcusu ile kürsüde yer aldı. İzmit Belediyesi Güreş Takımı, Bolu'da düzenlenen 71'inci Tarihi Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri'nde beş sporcusu ile kürsüde yer aldı. Organizasyonda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok takım yer aldı. Birden fazla kategoride mücadele eden İzmitli güreşçiler, farklı derecelerle kürsüdeydi. Teşvik 2 kategorisinde mücadele eden Mustafa Ekin birinci olarak zirvede yer aldı. Küçük Orta Boy kategorisinde Furkan Güler ikinci, Oğuzhan Ünal üçüncü oldu. Barış Kemal Yiğit Ayak Boyu kategorisinde üçüncü, Berkay Ok Küçük Deste kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Özgür Güreşen Küçük Deste kategorisinde ve Kerem Uygar da Atak Boyu kategorisinde ilk 8'e kalmayı başardı. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Gerede Bolu Yerel Haberler

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