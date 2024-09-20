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Bolu Valisi Erkan Kılıç Veda Ziyaretlerine Çıktı

Bolu Valisi Erkan Kılıç Veda Ziyaretlerine Çıktı
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Bolu'da yaklaşık 2 yıldır görev yapan Vali Erkan Kılıç, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasının ardından resmi kurumlara veda ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Bolu'da yaklaşık 2 yıldır görev yapan ve Valiler Kararnamesi ile Vali- Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Erkan Kılıç veda ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Bolu Valisi Erkan Kılıç, kurumlara veda ziyaretlerine çıktı. 2022 yılında Mayıs ayında göreve başlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevini tamamladı. Vali Kılıç, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Adliyesinde ziyaretlerde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Tank Komando Albay Cavit Nartop, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Mevlüt Yıldırım ile İl Emniyet Müdür V. Türker Uygur'u makamında ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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