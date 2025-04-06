Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
Özgür Özel'in 'Cunta' sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt

Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Araç sahipleri havalara uçacak! Dev indirim bekleniyor

Bolu Otogarında Bayram Dönüşü Denetimi Yapıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polis ekipleri bayram dönüşü yolcular ve sürücüler için denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyum konusunda uyarılar yapıldı.

Bolu otogarında bayram dönüşü denetimi

BOLU - Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sürdürüyor. Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan uygulamada polis ekipleri, otobüsleri tek tek kontrol ederek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yolcular da emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi. Denetimlerin yanı sıra, otobüslerin içine giren ekipler bilgilendirme yaptı. Terminalde bulunan vatandaşlara da megafonla anonslar yapılarak, dikkatli ve güvenli yolculuk konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet yetkilileri, bayram dönüşlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Bolu Otogarında Bayram Dönüşü Denetimi Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.