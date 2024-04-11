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Bolu'nun doğa harikalarına bayram tatilinde yoğun ilgi

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Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'na bayramın ikinci gününde tatilciler akın etti. Milli ve tabiat parklarının girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar aileleriyle sıcak havanın tadını çıkarıyor. Bayramın ikinci gününde aileleriyle yola çıkan sürücüler, Bolu'nun doğa harikaları olan Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar yeşil ve mavinin birleştiği doğada tatilin keyfini çıkardı. Piknik yapan vatandaşlar aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölcük Abant Bolu Doğa Turizm Yerel Güncel Haberler

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