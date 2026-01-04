Bolu'ya ziyaretçi akını: 1 milyon 559 bin 487 kişi geldi

Bolu'da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, 2025 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Bu kapsamda Bolu'da yer alan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı ve Sülüklügöl Tabiat Parkı'nı 2025 yılında toplam 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği alanlar Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı oldu. En fazla ziyaretçi, 809 bin 483 kişiyle Abant Gölü Milli Parkı'nda kaydedildi. Abant'ı 412 bin 81 kişiyle Gölcük Tabiat Parkı ve 324 bin 75 kişiyle Yedigöller Milli Parkı izledi. Karagöl Tabiat Parkı'nı 7 bin 545 kişi, Göksu Tabiat Parkı'nı 5 bin 109 kişi, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nı ise bin 194 kişi ziyaret etti. - BOLU