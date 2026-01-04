Haberler

Bolu'ya ziyaretçi akını: 1 milyon 559 bin 487 kişi geldi

Bolu'ya ziyaretçi akını: 1 milyon 559 bin 487 kişi geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki milli parklara ve tabiat parklarına 2025 yılında toplam 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti. En çok ilgi gören yerler arasında Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı öne çıkıyor.

Bolu'da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, 2025 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Bu kapsamda Bolu'da yer alan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı ve Sülüklügöl Tabiat Parkı'nı 2025 yılında toplam 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği alanlar Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı oldu. En fazla ziyaretçi, 809 bin 483 kişiyle Abant Gölü Milli Parkı'nda kaydedildi. Abant'ı 412 bin 81 kişiyle Gölcük Tabiat Parkı ve 324 bin 75 kişiyle Yedigöller Milli Parkı izledi. Karagöl Tabiat Parkı'nı 7 bin 545 kişi, Göksu Tabiat Parkı'nı 5 bin 109 kişi, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nı ise bin 194 kişi ziyaret etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Milli hızlı tren bu yıl raylarda! Hızı saatte 225 kilometre olacak
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu