Bolu Lisesi mezunları yarım asır sonra buluştu

Bolu Lisesi'nden 1975 yılında mezun olan öğrenciler, 50 yıl aradan sonra bir araya gelerek eski günleri yad etti. Duygu dolu anlar yaşanan buluşmada, mezunlar ve öğretmenler hasret giderdi.

Bolu'da 1975 yılında Bolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, 50 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Yarım asrın ardından gerçekleşen buluşmada mezunlar eski günleri yad ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen programa, 46 mezunun yanı sıra dönemin öğretmenleri Nermin Gümüş ve Mustafa Yaşar Eyüboğlu da katıldı. Yıllar sonra bir araya gelen okul arkadaşları ve öğretmenleri, eski günleri yad ederek hasret giderdi.

Organizasyonu düzenleyen mezunlardan Seza Vardallı, yaptığı konuşmada, Bodrum, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya ve Düzce gibi farklı illerden gelen 18 arkadaşlarının da aralarında bulunduğunu belirtti.

Vardallı, 1964 yılında anaokulunda çekilen siyah beyaz bir fotoğrafı katılımcılarla paylaşarak, o karede yer alan ve dostlukları 61 yıldır süren 4 kişinin de salonda bulunduğunu anlattı. Programda, 1960 ve 1970'li yıllara ait Bolu fotoğrafları ile mezunların okul yıllarına ait kareler, dönemin popüler şarkıları eşliğinde slayt olarak gösterildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
