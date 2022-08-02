Bolu haberleri | Bolu'da Çıkan Orman Yangınını Trafik Polisleri ve Vatandaşlar Büyümeden Söndürdü - Haberler

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Bolu haberleri | Bolu'da Çıkan Orman Yangınını Trafik Polisleri ve Vatandaşlar Büyümeden Söndürdü

Bolu yerel yerel haberine göre Bolu’nun Çaydurt bölgesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın, vatandaş ve trafik polislerinin çabasıyla söndürüldü.

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HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın, vatandaş ve trafik polislerinin çabasıyla söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Çaydurt bölgesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede trafik kontrolü yapan polis ekipleri, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark etti. Trafik ekipleri alevlerin olduğu bölgeye giderek büyümeden yangın söndürdü. Önce ağaç dallarıyla müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince, polisler araçtan aldıkları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Aracıyla trafik kontrol noktasında bulunan vatandaş Harun Dikici, "Polis ekiplerine evraklarımızı gösterdiğimiz esnada ormanlık alandan duman çıktığını gördük. Yangını polis ekiplerinin yardımıyla büyümeden söndürdük. Sanki bilinçli olarak birileri tarafından yangın çıkarıldığını düşünüyoruz. Dikkatimizden kaçmış olsaydı büyük bir alan küle dönebilirdi" dedi.

ANKA / Yerel

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