Termometre -10'u gösterdi! Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan parametrelerde, Bolu bu gece eksi 9.7 ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Bolu'nun Mudurnu ve Dörtdivan ilçeleri de Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerden gelen sonuçları açıkladı. Verilere göre Bolu dün gece Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

BOLU EKSİ 9.7 İLE KAYITLARA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 9.7 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu'nun Mudurnu ve Dörtdivan ilçeleri oldu.

KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji'nin verilerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacağı öngörülüyor.