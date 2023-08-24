Bolu'da yeni mülki amirler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bolu'da 2 ilçede kaymakam değişikliği olurken 3 vali yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Gerede ve Göynük kaymakamları değişti. Mudurnu, Mengen, Dörtdivan ilçelerinin de kaymakamları başka illere atandı. Kararnameye göre, Bingöl Valiliği Hukuk Müşaviri Fatih Kaya Gerede Kaymakamlığına, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal Göynük Kaymakamlığına, Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan Bolu Vali Yardımcılığına, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar Bolu Vali Yardımcılığına, Hatay Erzin Kaymakamı Osman Demir Bolu Vali Yardımcılığına atandı.

Öte yandan, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan Konya Karatay Kaymakamlığına, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik Mardin Savur Kaymakamlığına, Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa Kars Digor Kaymakamlığına, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına atandı. - BOLU