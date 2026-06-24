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Yaylada bin kişinin katılımıyla cami açılışı yapıldı

Yaylada bin kişinin katılımıyla cami açılışı yapıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyü yaylasında yapımı tamamlanan Sarı Dede Türbesi Cami, bin kişinin katıldığı törenle ve edilen dualarla ibadete açıldı. Açılışta yöresel keşkek ikram edildi, birlik beraberlik mesajları verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyü yaylasında yapımı tamamlanan Sarı Dede Türbesi Cami, yaklaşık bin kişinin katıldığı törenle ve edilen dualarla ibadete açıldı.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan yöresel lezzet keşkek, törene katılan binlerce kişiye ikram edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği açılışta vatandaşlar, camiye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından kurdelesi kesilerek kapıları açılan caminin, vatandaşlar için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Yeni ibadethanenin, özellikle yaz aylarında yaylaya çıkan ve bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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