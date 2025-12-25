Haberler

Bolu'da Regaip Kandili'nde camiler dolup taştı

Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camii, Regaip Kandili dolayısıyla dolup taştı. Farklı yaş gruplarından birçok vatandaşın katıldığı programda dualar edildi ve cami çevresinde yoğunluk yaşandı. Kızılay gönüllüleri de çeşitli ikramlarda bulundu.

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Yıldırım Bayezid Camii'ne akın etti.

Bolu'nun tarihi camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camii, Regaip Kandili nedeniyle bu yıl da dolup taştı. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi bir atmosfer yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla gerçekleşen programda cami imamı, kandil gecesinin anlam ve önemine değinerek sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın önemini vurguladı. Kandil gecesi dolayısıyla cami çevresinde de yoğunluk yaşandı. Bolu ve diğer illerde eş zamanlı olarak kurulan stantlarda vatandaşlara salep ikram edildi. Ayrıca Kızılay gönüllüleri de cami çıkışında yer alarak çeşitli ikramlarda bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
