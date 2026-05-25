Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Sivas'ta mantar toplamak için çıktığı kırsalda ayı saldırısına uğrayan vatandaşın parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, olay, İmranlı ilçesi Delice köyü Gelice göleti yakınlarında yaşandı. M.Z. (45) mantar toplamak için çıktığı kırsalda ayı saldırısına uğradı. Ayı ile boğuşan vatandaşın parmağı toplu. Bir şekilde ayının elinden kurtulan M.Z. cep telefonu ile yardım istedi. İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan M.Z. sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. M.Z'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı