Bolu'da trafik komiserinden yolculara hayati uyarı

Bolu'da gerçekleştirilen şehirlerarası otobüs denetimlerinde, polis ekipleri yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Trafik komiseri, olası bir olumsuzlukta kemerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Görevli trafik komiseri, "Olası bir olumsuzlukta sizi hayata bağlayacak olan bu kemerdir" diyerek uyarıda bulundu.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim noktalarında durdurulan şehirlerarası otobüslerde ekipler tarafından sıkı kontroller gerçekleştirildi.

Komiserden uyarı

Denetimler sırasında otobüslere binen görevli trafik komiseri, yolculara yönelik bilgilendirmede bulundu. Yolculara kemerlerini kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulunan trafik komiseri, "Kendi güvenliğiniz için lütfen yolculuk süresince kemerlerinizi çözmeyin. Olası bir olumsuzlukta sizi hayata bağlayacak olan bu kemerdir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
