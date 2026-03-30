Üretim ve standardizasyon tatbikatı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman işletme şefleri ve muhafaza memurlarına yönelik iş güvenliği ve üretim teknikleri konulu eğitim tatbikatı düzenledi. Uygulamalı eğitimde ağaç kesme teknikleri ve standardizasyon konuları ele alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü tarafından, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla, üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinde yapıldı.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında; Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinde doğru ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı. Göl Orman Emvali Deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 2026 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinin ardından eğitim sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Tek kağıtla 60 milyon kazandılar