Üretim ve standardizasyon tatbikatı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü tarafından, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla, üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinde yapıldı.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin birinci kısmında; Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinde doğru ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı. Göl Orman Emvali Deposunda devam eden eğitimin ikinci kısmında üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 2026 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinin ardından eğitim sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı