Bolu'da Köylüler Taş Ocağına Karşı Eylem Düzenledi

Bolu'nun Kındıra, Bürnük ve Kol köylerinin sınırları içerisinde bulunan Dombay Deresi Kanyonu'nda taş ocağı yapılmasına karşı çıkan köylüler, eylem yaptı.

Bolu'nun Kındıra, Bürnük ve Kol köylerinin sınırları içerisinde bulunan Dombay Deresi Kanyonu'nda taş ocağı yapılması için ruhsat alındı. Ruhsat alınmasının ardından ormanlık alanda taş ocağının çıkartılması planlanan bölgede yol açma çalışmaları başladı. Ormanlık alanda ağaçların kesilmesiyle başlayan çalışmalar sonrasında köylüler ayaklandı. Dombay Deresi Kanyonu'na taş ocağı yapılacağını öğrenen köylüler, bölgede başlayan ağaç kesimlerine tepki gösterdi. Kındıra köyü meydanında toplanan onlarca vatandaş, ellerinde pankartlarla taş ocağına karşı olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, taş ocağı çalışmalarının durdurulmasını talep ederken, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Bu projenin hayata geçirilmesine izin vermek açıkçası katliamdan öteye geçmeyecektir"

Köydeki vatandaşlar adına açıklama yapan Avukat Harun Demirel, "Köylerimizin ve köylerimizin içerisinde bulunduğu doğanın yok bir şekilde müsaade edilmektedir. Dolayısıyla bunu anlamlandırabilmek açıkçası bizim açımızdan mümkün olmamıştır. Burada henüz gerçekleştirilen orman katliamının ilgili kurum ve kuruluşlardan izinli olduğu ifade edilmektedir. Ancak idarecilerimizden bu konuda bilgi ve belge talebinde bulunulduğunda ne yazık ki bunu üzülerek ifade istiyorum. Bilgi, belge talepleri karşılanmamaktadır. Yalnızca bu projenin izinli şekilde hayata geçirildiği ifade edilmekle yetinilmektedir. Dolayısıyla burada halihazırda emsal projelerde de gördüğümüz ve yasal bir zorunluluk olan çevresel etki değerlendirmesi raporu yani kabaca ÇED raporu olarak bildiğimiz raporlarında alınması ve aşamasına geçilmemiştir. Dolayısıyla burada yürütülmek istenen projenin çevreye, doğaya, suya, insan hayatına ve diğer canlılara ne tür olumsuz etkisinin olacağına dair hiçbir komut tespit yoktur. Dolayısıyla bu şartlar altında bu projenin hayata geçirilmesine izin vermek açıkçası katliamdan öteye geçmeyecek" dedi.

"Güzelim ormanlar yok olursa, yani bu tabiat burada bozulursa ne olacak?"

Kındıra köyünde yaşayan 70 yaşındaki Vedat Bilgili, "Bu köylüyüm, bu köyde doğdum, büyüdüm. ve bu köyde 10 yıl pazarda bir muhtarlık yaptık. Şimdi bu taş Ocağının buraya açılması bizim için çok büyük bir zorunlu şey bir şey yani bize. Biz hiçbir hoş bir şey değil yani. Bizim burada su kaynaklarımız oradan geliyor. Su kaynaklarımız yok olacak. Bizim hayvanlarımız az da olsa hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımız oralarda geziyor. Küçük meralar var. O meralar elimizden alınacak, oralara çıkamayacağız. Hayvancılığımızı bitirecekler. Bizim suyumuzu bitirecekler. Yani biz burada ne yapacağız ondan sonra bu ormanda zaten biz yüzde 100 orman köylüsüyüz 32 madde. Bu orman köyünde ne olur? Hayvancılık olur. Bu hayvancılığı elimizden aldınız. Suyumuzu kestiniz. Ne olacak başka? Hiçbir şey olmayacak. O zaman ne düşer bize Buradan yatak yorganı sırtımıza sarıp kendimize başka bir yaşam yeri bulmamız gerekir yani. Biz de biz burada yaşayamayız o zaman. Bizim elimizden bunlar alınırsa bu dağlar alınırsa, bu güzelim ormanlar yok olursa, yani bu tabiat burada bozulursa ne olacak? Şimdi orada 2 tane Kanyon var. Böyle büyük bir dere var mesela. ya bu dereleri açın, temizleyin, buralar turizmi açın. Başka bir şey yapın burada. Gelip de burada taş ocağı açmanın, tonlarca dinamit basacaklar buraya. Bizim köyümüze taş yağacak. Bizim köyümüzde taş yağacak. Hadi şimdi bizim yaşımız geçmiş ama bu gençler ne olacak? Bu geriden gelen ne olacak? Bu belki bir asır bitmeyecek buranın ocağı taşı. Biz hem ormanda yaşayacağız, hem de burada toz toprak, gürültü gece gündüz dinamit dinleyeceğiz ya. Böyle yaşam olamaz yani. Onun için biz bunun olmamasına, olmamasına tamamıyla karşıyız" ifadelerine yer verdi. - BOLU