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Bolu'da sünnet şöleni coşkusu: İzzet Baysal Caddesi'nde mehterli yürüyüş

Bolu'da sünnet şöleni coşkusu: İzzet Baysal Caddesi'nde mehterli yürüyüş
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Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenlendi. Etkinlik kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen sünnet şöleni kapsamında mehteranlı yürüyüş gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde Bolu'da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Düzenlenen sünnet şöleni kapsamında erkekliğe ilk adımı atan çocuklar ve aileleri için özel bir yürüyüş programı hazırlandı. Etkinlik çerçevesinde şehrin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar ve aileleri, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Caddede yankılanan mehter marşları çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, yürüyüş boyunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Vatandaşların ilgiyle ve alkışlarla takip ettiği etkinlikte, çocukların ve ailelerin mutluluğu kameralara yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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