Bolu'da dolu sonrası vatandaşlar halay çekti

Bolu'da etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından vatandaşlar caddede halay çekerek eğlendi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar kentin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya geldi. Müzik açarak cadde ortasında halay çeken vatandaşlar eğlenceli görüntüler oluşturdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı