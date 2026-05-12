Bolu'da dolu sonrası vatandaşlar halay çekti

Bolu'da etkili olan sağanak yağmur ve dolu sonrası vatandaşlar, İzzet Baysal Caddesi'nde müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar kentin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya geldi. Müzik açarak cadde ortasında halay çeken vatandaşlar eğlenceli görüntüler oluşturdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFaris Şimşek:

Halay çeken insanlar güzelmiş ama biri fark etmiş mi acaba dolu taneleri çimleri nasıl mahvetti ?? Yazı mevsiminde çimen bakımı çok zor oluyo bilen bilir başta sporcu sahalarında filan yüksek maliyetler doğuyo bu tür olaylar

Haber YorumlarıGörkem Sezer:

Çok güzel şey ya sabah başında böyle bir dolo yağmuru yaşayıp sonra halkımız bir araya gelip sevinç içinde halay çekiyor bu tür dayanışma ruhunu Avrupada görmek zor

Haber YorumlarıYasemin Ünek:

Vay be ?? Bizde böyle dolu yağınca vatandaşlar halay çekiyor, Avrupa'da aynı durum olsa AFAD, itfaiye, polis hepsi hazır bekliyor ve hasar tespit raporları tutuluyor ?? Ama sonra da bize kalkıp 'medeni devlet' derler ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

