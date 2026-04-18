Bolu'da geleceğin iletişimcileri kendi hikayelerini dijitale taşıdı

Bolu'da İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi'nde bir araya gelen geleceğin iletişimcileri, 'Bugün de Öğrenci' temasıyla kendi eğitim deneyimlerini dijital ortama taşıdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi'ndeki Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi (DİHA), Prof. Dr. Rengim Sine Nazlı koordinatörlüğünde yeni bir çalışmaya imza attı. Gazetecilik ve İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, lisansüstü eğitim gören geleceğin iletişimcileri doğrudan kendi hikayelerini paylaşma imkanı buldu. Bilal Erkan Değer ve Berfu Bayav Oflaz'ın kolaylaştırıcı olarak yer aldığı atölye, yuvarlak masa etrafında samimi bir sohbetle başladı. Katılımcılar öğrencilik deneyimlerine dair duygu, düşünce ve hatıralarını masaya yatırarak; bu sürecin zorluklarını, heyecanını ve hüznünü birbirleriyle paylaştı. Sözlü paylaşımların tamamlanmasının ardından sözlerin yerini renkler aldı. Geleceğin iletişimcileri, iç dünyalarındaki yansımaları somutlaştırmak için boya kalemleriyle kendi hikayelerini kağıda döktü. Her öğrencinin kendi hikayesini resmetmesinin ardından, bu anlatıların dijital kurguyla birleştirilmesi aşamasına geçildi. Baştan sona öğrencilerin kendi emeğiyle kurgulanan özgün eserlerle atölye başarıyla tamamlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı