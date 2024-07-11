Bolu'da çocuklar şişme havuzlarda serinliyor

Bolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava nedeniyle küçük çocuklar çareyi şişme havuzlarda buldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyünde sıcaklardan bunalan çocuklar ailesinin yardımıyla bahçeye kurulan havuzda serinledi. Ülker ailesinin çocukları 3 yaşındaki Ege ve 4 yaşındaki Rüzgar, küçük havuzda eğlenceli vakit geçirdi. Doyasıya eğlenen ve serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar birbirleriyle su savaşı yaptı.

Çocukların annesi Zeynep Ülker, "Denize gidemediğimiz için çocuklarımızı da evimizin bahçesinde almış olduğumuz bu su havuzunda eğlenmelerini sağlıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar" dedi. - BOLU