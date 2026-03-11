Haberler

Bolu'da huzurevi sakinlerine bayram traşı

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Ramazan Bayramı öncesi huzurevindeki yaşlılara saç ve sakal bakımı yaparak moral kaynağı oldular. Gönüllü esnaflar, huzurevi sakinleriyle ilgilenerek sohbet etti ve onların bayram sevinçlerini paylaştı.

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek saç ve sakal bakımlarını yaptı. Bayram öncesi tıraş olan huzurevi sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kentte faaliyet gösteren gönüllü berber ve kuaförler, sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevine gitti. Etkinlik kapsamında, huzurevinde yaşamını sürdüren ulu çınarların saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakımları esnaf tarafından özenle gerçekleştirildi.

Berber koltuğuna oturan yaşlılarla yakından ilgilenen ve tıraş esnasında onlarla uzun uzun sohbet eden gönüllü kuaförler, yaşlıların bayram öncesi morallerini yükseltti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
