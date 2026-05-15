Bolu'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Bolu'da Gençlik Haftası'nın açılışı dolayısıyla Anıtpark'ta tören gerçekleştirildi. Program kapsamında İl Müdürü Emrullah Güler tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Öte yandan hafta boyunca çeşitli sportif faaliyetler, gençlik yürüyüşleri ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi.

"Gençlik sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzün de en büyük umududur"

Törende konuşan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Bu hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği değeri ve duyduğu güveni bir kez daha hissettiğimiz anlamlı bir haftadır. Gençlik sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzün de en büyük umududur. Bilimde, sanatta, sporda, kültürde ve hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyacak gençlerimizin yanında olmak, onların geleceklerine, ufuklarına, hedeflerine katkıda bulunmak en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir" dedi.

Tören, öğrencilerin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu. Törene Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, şube müdürleri, İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlik liderleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı