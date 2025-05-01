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Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, geniş katılımla yürüyüş düzenledi. İşçiler, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atarak Hakların korunmasına dikkat çekti.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçiler halaylarla kutladı.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları üyeleri, İzzet Baysal Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Polis ekipleri, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. 1 Mayıs yürüyüşü, Kardelen Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Etkinlikte konuşan sendika temsilcileri, işçi haklarına dikkat çekerek, dayanışma mesajları verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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