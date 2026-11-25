BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, 'Uluslararası Öğrenci Günü' etkinliğinde yöresel kıyafetleriyle ülkelerinin lezzetlerini sunup danslarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenci Günü' etkinliği düzenlendi. Kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kurulan stantlarda yöresel kıyafetleri ile ülkelerinin lezzetleri ile tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımını yaptı. 30 farklı ülkeden gelen öğrencilerin kurduğu stantlar eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yabancı öğrencilerin yöresel dansları da etkinliğe renk kattı.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Alpaslan Karabulut, üniversitede 103 ülkeden yaklaşık 3 bin 750 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin kültürlerini tanıtmak, onları kendi kültürleriyle kabul edip ortak bir dostluk dili olan Türkçe ile buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir uluslararası öğrenci günü tertipledik. Bu uluslararası öğrenci günümüzde yaklaşık 30 farklı ülkeden öğrencilerimiz stantlarını açarak ülkelerinin kültürlerini tanıtıyorlar. Kadim bir şehir olan Bolu misafirperverliğini bütün dünyaya açıyoruz. İzzet Baysal'ın kurmuş olduğu bu üniversitede yakmış olduğu meşaleyi biz bütün dünyaya duyurmaya da devam edeceğiz" dedi.

-Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı