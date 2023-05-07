- Bölgesel Amatör Ligi baraj maçı: Yeniçağaspor: 1 - Geredespor: 2

Geredespor BAL'a çıktı, maç sonu ortalık karıştı

BOLU - Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Yeniçağaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Geredespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Geredespor BAL'a çıkmaya hak kazandı. Yeniçağaspor'un bir alt lige düşmesiyle birlikte Yeniçağalı taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Bölgesel Amatör Ligi Baraj maçında Bolu Amatör Küme'de mücadele eden Geredespor ile BAL'a oynayan Yeniçağaspor Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada etkili gelen Geredespor, Mustafa Coşkun'un golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 45. dakikada rakip kalecinin önce olduğunu gören Geredesporlu Samet Kartal, ceza sahası dışından topa düzgün vurarak durumu 2-0'a getirdi. 67. dakikada atak geliştiren Yeniçağaspor'da topla buluşan Umut Tibet, topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Maçı 2-1 kazanan Geredespor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Maç sonu ortalık karıştı

Bölgesel Amatör Lig'den bir alt lige düşen Yeniçağaspor'un taraftarları maç sonunda Geredesporlu taraftarlarla karşılık laf atışmasında bulundu. Stadı terk etmeyen Yeniçağasporlu taraftarlar polis ekiplerine direndi. Yeniçağalı taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Taraftarlara polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Stadın dışına çıkarılan taraftar grubu bir süre daha sözlü atışmalarını devam ettirince polis ekipleri tarafından dağıtıldı.