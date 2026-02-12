Haberler

İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

  • Bodrum ve Milas ilçelerindeki tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile kurslar bugün tatil edildi.
  • Meteoroloji, Ege Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptı ve bazı yerlerde metrekareye 100 kg yağış beklendiğini açıkladı.
  • Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riski bulunuyor.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, bugün ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile kursların tatil edildiği bildirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, meteorolojik veriler doğrultusunda ilçede yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtilerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda da bölgede etkili olması beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir amacıyla bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi ve öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

EGE İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Bazı yerlerde metrekareye 100 kg yağış düşmesi bekleniyor. Sel ve su baskınları yaşanabileceği yönünde tahminler var.

Sabah ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla illeri ile Manisa ve Balıkesir'in batısı) ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA / Yerel
