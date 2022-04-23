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Bodrum Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı Başladı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bodrum Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde “Rekabetin cinsiyeti mi olur?” sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen “Man&Woman Challenge”ın startı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen "Man&Woman Challenge"ın startı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.

Yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşecek yarışma, 7 ülke 22 şehirden 500 sporcu katılımıyla başladı.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Ahmet Aras, Triatlon, Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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