Bodrum Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı Başladı

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen "Man&Woman Challenge"ın startı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.

Yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşecek yarışma, 7 ülke 22 şehirden 500 sporcu katılımıyla başladı.

Sabah erken saatlerde Torba Kaynar Mevkii'nde bir araya gelen sporcular için start verilmeden önce kısa bir açılış seramonisi düzenlendi. Burada konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum olarak dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan Uluslararası Triatlon Yarışı'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Aras, "Doğası, iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok dalda spor branşının yapılmasına imkan sağlayan Bodrum'da bu tür doğru ve kaliteli organizasyonların yapılmasına Bodrum Belediyesi olarak sonuna kadar destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu organizasyonun sporda cinsiyet eşitliğine destek oluyor olması da ayrıca önem taşıyor. Kadınlarımızın birçok konuda gösterdikleri başarıyı böylesine zorlu bir sporda gösteriyor olmaları da erkek egemen toplumumuz için önemli bir mesajdır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise kuvvet ve dayanıklılık gerektiren yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşen triatlon yarışmalarının bu özellikleriyle dünyanın en zor mücadeleleri arasında başı çektiğinibelirterek, bu zorlu parkurda mücadele verecek tüm sporculara başarılar diledi.

Ali Cem Aktaş, Engin Çetinay ve eski Milli Triatlon Sporcusu Mert Onaran'ın organizatörlüğünde düzenlenen triatlon yarışması Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu, DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort, Climbolic Outdoor Sports, Yeniköy Kemerköy Santralleri, wahoo ve Bitci'nin destekleriyle gerçekleşiyor.