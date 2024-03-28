Bodrum Emniyet Müdürlüğü Personeli Azka Otel'de İftar Yemeği Düzenledi

Bodrum Emniyet Müdürlüğü personeli Azka Otel'de iftar yemeği için bir araya geldi.

Bodrum Emniyet Teşkilatı her yıl düzenlediği iftar yemeğini bu yıl Azka Otel'de gerçekleştirdi. Bütün bir yıl özveri ile çalışan emniyet personeli Azka Otel'de verilen iftar davetinde bir araya geldi. İftar yemeğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve ailesi, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve ailesi ile tüm emniyet müdürlüğü personeli aileleriyle birlikte katılırken; hem oruçlarını açtılar hem de uzun süredir birbirlerini görmeyen mesai arkadaşları geceyi sohbet ederek geçirdi. - MUĞLA