Bodrum Demirbükü mevkisindeki turizm projesinin iptali talepli dava

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Bodrum'da Demirbükü mevkisinde planlanan iki turizm konaklama tesisi projesi için verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı TMMOB ve MUÇEP tarafından dava açıldı. Projelerin parçalara bölünerek ÇED sürecinden kaçınıldığını savunan örgütler, kararın iptalini talep etti.

Bodrum'un Göl Mahallesi Demirbükü mevkisinde planlanan iki ayrı turizm konaklama tesisi projesine verilen "ÇED Olumlu" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

TMMOB Bodrum İKK ve MUÇEP temsilcileri, proje alanında yaptıkları basın açıklamasında iki projenin, 15 parsel üzerinde toplam 196 bin metrekarelik alanda planlandığı, proje dosyasında ise 600 bin metrekareye kadar yapılaşabilecek alan bulunduğu ileri sürdü.

Alanın kısmen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu ve kısmen koruma bandında bulunduğunu, bu nedenle Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu görüşünün alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, hazırlanan proje tanıtım dosyasında altyapı kapasitesi, atık yönetimi, su tüketimi, kıyı kullanımı baskısı ve çevresel ekosistem üzerindeki etkilerin birlikte ele alınmadığı ve kümülatif etki değerlendirmesi yapılmadığı ifade edildi.

TMMOB, projenin Demirbükü'nde geri dönülmez tahribata neden olacağını öne sürdü ve su kaynaklarının proje kapsamında kullanılmasına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Açıklamada ayrıca orman ve tarım alanları, kıyı ekosistemi ve kültürel mirasın korunması, Demir Deresi'nin doğal işlevlerinin sürdürülmesi, kuraklık ve iklim değişikliği senaryolarının dikkate alınması, ters ozmoz sonucu oluşan konsantre tuzlu suyun deniz ekosistemine verilmesinin engellenmesi ve flora-fauna incelemelerinin dört mevsim yapılması talep edilirken bilimsel ve teknik verilerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması istendi.

Kaynak: ANKA