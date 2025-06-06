Bodrum'daki Turizm Projesine Karşı Hukuki Mücadele Devam Ediyor

Bodrum'daki Turizm Projesine Karşı Hukuki Mücadele Devam Ediyor
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Muğla'nın Kızılağaç Mahallesi'nde Limak İnşaat'ın planladığı Turizm Konaklama Tesisi Projesi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı, bölge halkının itirazına rağmen Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bölge halkı, kararı Danıştay'a taşıyacaklarını açıkladı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkisinde yapmayı planladığı Turizm Konaklama Tesisi Projesi'ne verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı açılan dava reddedildi. Kararın ardından bölge halkı, mücadeleyi Danıştay'a taşıyacaklarını bildirdi.

36 bin 220 metrekarelik ormanlık alanda yapılması planlanan proje için Limak İnşaat, 4 Aralık 2023'te Muğla Valiliği'ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasını sunmuş, 8 Aralık'ta ise süreç resmen başlamıştı. Sürecin başlamasıyla birlikte Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı projeye itiraz etmiş, ücretsiz olarak denize girebildikleri Gerenkuyu Plajı'nın yapılaşmaya açılmasına karşı çıkmıştı.

Projenin orman ve sit alanında yer almasına rağmen Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 24 Nisan'da projeye "ÇED gerekli değildir" kararı vermişti. Bunun üzerine başlatılan hukuki mücadelede, Muğla 3. İdare Mahkemesi, davayı reddederek şirket lehine karar verdi.

Mahallelinin avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, kararı Danıştay'a taşıyacaklarını belirterek, "Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı bayram günü Bodrum, Kızılağaç, Yalçiftlik halkına kabus oldu. Mahkeme kararı, Gerenkuyu plajını Limak AŞ'ye hediye etti. Mahkemenin kararı hepimizi şaşırttı ama biz hukuka olan inancımızı kaybetmedik. Danıştay'a başvuracağız. Halkın plajı halkındır. Hiçbir güç bu plajı Bodrum halkından alamayacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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