Muğla'da kuvvetli rüzgar tekne batırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli bir tekne su alarak yarıya kadar battı.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet Koyu'nda bağlı haldeki 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesi, dalgaların etkisiyle su aldı. Yarı batık haldeki teknenin bazı parçalarının da kırıldığı ve denize düştüğü görüldü. Tahta parçalarının üzerindeki bir tüp de göze çarptı. Ağır hasar alan ve ön kısmı yanındaki tekneye dayanan yelkenli kurtarılmayı bekliyor. - MUĞLA