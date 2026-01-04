Haberler

Muğla'da kuvvetli rüzgar tekne batırdı

Muğla'da kuvvetli rüzgar tekne batırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesinin yarıya kadar batmasına sebep oldu. Tekne, dalgaların etkisiyle ağır hasar aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli bir tekne su alarak yarıya kadar battı.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet Koyu'nda bağlı haldeki 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesi, dalgaların etkisiyle su aldı. Yarı batık haldeki teknenin bazı parçalarının da kırıldığı ve denize düştüğü görüldü. Tahta parçalarının üzerindeki bir tüp de göze çarptı. Ağır hasar alan ve ön kısmı yanındaki tekneye dayanan yelkenli kurtarılmayı bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Manchester United yine takıldı! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

3 dakikada 2 gol! Bu takımın hali ne olacak?
Paylaşımları görmeniz lazım! Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye damga vurdu

Paylaşımları görmeniz lazım! Tüm ülke Ferdi'yi konuşuyor
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı