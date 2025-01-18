Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Bodrum'da yoğun yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Bodrum'da yoğun yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık ayındaki yoğun yağışlar Bodrum'daki Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyelerini yükseltti. Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50'ye ulaştı. Uzmanlar, su yönetiminde yaşanan kayıp-kaçak sorunlarına dikkat çekti.

Bodrum'da yağışlar barajları doldurdu

MUĞLA - Bodrum, Aralık ayındaki yoğun yağışlarla birlikte su kaynaklarında önemli bir toparlanma yaşadı. Metrekareye düşen 271 kilogram yağış, bölgedeki Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyelerini kayda değer oranda yükseltti. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'dan yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 40'tan yüzde 50'ye ulaştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgedeki yağışların etkilerini değerlendirdi. Özçelik, "NASA ve Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, 2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Türkiye genelinde yıl boyunca yağışlarda yüzde 16'lık bir azalma yaşandı. Ancak Aralık ayında Muğla'ya düşen 315 milimetrelik yağış, mevsim normallerinin yüzde 85 üzerinde bir artış gösterdi ve bu rakam ülkemizin yıllık yağış miktarının yarısına denk geliyor" diye konuştu.

Bodrum'un içme suyu ihtiyacına dikkat çeken Özçelik, "Uzun süredir kuruma noktasına gelen Mumcular ve Geyik barajları son yağışlarla yeniden canlandı. Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50'ye ulaştı. Ayrıca Bodrum'a destek sağlayan Akgedik Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 66 seviyesine yükseldi. Ancak su yönetiminde yaşanan kayıp-kaçak sorunları nedeniyle riskler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Yerel
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı
img

Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan ilginç sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.