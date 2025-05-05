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Bodrum'da Sivil Jandarma ile Yapılan Denetimde Ceza Kesildi

Bodrum'da Sivil Jandarma ile Yapılan Denetimde Ceza Kesildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sivil jandarma personeli tarafından yapılan trafik denetiminde sürücüye cep telefonunu kullanmaktan ve emniyet kemerini takmamaktan ceza uygulandı.

Sivil jandarmaya yakalandı, cezayı yedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüse sivil şekilde binen jandarma personeli denetim yaptı. Denetimde sürücüye 2 ayrı ihlalden cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği tarafından Bodrum - Menteşe güzergahında yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma aracında sivil denetim yapıldı. Yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarını önlemek maksadıyla yapılan denetimde trafik Jandarması personeli sivil kıyafetli, yolcu gibi minibüse binerek şoförün trafik denetim ve kontrolü yaptı.

Yapılan denetim sonucunda sürücüye "seyir halinde cep telefonunu ele alarak kullanmak", "emniyet kemerini kullanmamak" ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Jandarma personeli, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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