Bodrum'da Ramazan Bayramı İçin Yoğun Denetimler Yapılıyor
Bodrum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri yol denetimlerini arttırdı. İlçeye son 24 saatte 10 bin aracın girdiği belirtildi. Denetimlerde narkotik ekipleri ve arama köpeği 'Tina' da yer aldı.
Bodrum'da bayram denetimi yapılıyor
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri yol denetimlerini arttırdı.
9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, Bodrum'a gelmeye başladı. İlçeye son 24 saatte 10 bin aracın girdiği öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini arttırdı.
Bugün Torba Kontrol Noktası'ndaki denetimlere narkotik ekipleri ve narkotik arama köpeği "Tina" da katıldı. Tina'nın desteğiyle ilçeye giren araçlar didik didik arandı. Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel