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Bodrum'da otomobil yolda yatan 2 köpeğin üzerinden geçti, sürücü aranıyor

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Bodrum'da otomobil yolda yatan 2 köpeğin üzerinden geçti, sürücü aranıyor
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Muğla Bodrum'da seyir halindeki otomobil, yolda yatan 2 köpeğin üzerinden geçip gitti; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dirmil Mahallesi sakinleri kameraları inceleyip polise şikayetçi oldu; sürücünün kimliği tespit edildi, yakalama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil, yolda yatan 2 köpeğin üzerinden geçip gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dirmil Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşamını sürdüren vatandaşlar, uzun zamandır mahallede baktıkları köpeklerin ortalarda olmadığını fark etti. Köpekleri çevrede arayıp bulamayan mahalleli, güvenlik kameralarını incelediklerinde bir otomobilin yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçip gittiğini, köpeklerin ise acı içinde kaçtığını gördü.

Köpeklerin akıbetini merak eden mahalleli, "O günden beri köpekler ortada yok. Köpeklerin üzerinden geçmiş, durmadan yoluna devam etmiş. Biz polise gittik, sürücüden şikayetçi olduk. Köpeklerimizi bulmaya çalışıyoruz" dediler.

Öte yandan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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