Bodrum'da Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı

Bodrum, bu yıl 22-23-24 Nisan 2022 tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek olan dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan "Triatlon Yarışı"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek "Man&Woman Challenge", Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu, DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort, Climbolic Outdoor Sports, Yeniköy Kemerköy Santralleri, wahoo ve Bitci'nin destekleriyle gerçekleşecek.

Ali Cem Aktaş, Engin Çetinay ve eski Milli Triatlon Sporcusu Mert Onaran'ın organizatörlüğünde düzenlenen triatlon yarış, 22– 23- 24 Nisan 2022 tarihlerinde, 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla yapılacak.

İSMİ VE SLOGANI DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Geçmişi 1978 yılına dayanan ve ilki Hawai Adaları'nda gerçekleşen triatlon yarışlarının Türkiye'de Bodrum'da düzenlenmesi, bölge açısından büyük önem taşıyor. Yarışmanın organizatörlerinden Mert Onaran, "Bu organizasyona aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinciyle başladık. Bugüne kadar tatil ve eğlence kavramlarıyla birleşen Bodrum'un bu sporla da özdeşlemesini amaçlıyoruz" dedi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Man & Woman Challenge" triatlon yarışlarının sürekliliğinin sağlanmasını ve böylece uluslararası arenada yer edinmesini hedeflediklerini belirten Onaran, "Bu mücadele böylece Bodrum'un ve ülkemizin marka değerine de güç katacak" diye konuştu.

Onaran, organizasyonun sloganı ve ismi ile ilgili olarak da "Hem dünyada hem de ülkemizde gerçekleşen birçok yarışa, sporda cinsiyet eşitçiliğine destek olmak amacıyla yarışmanın ismini Man&Woman Challenge olarak seçtik" dedi.

Bodrum'un bu ikinci yarışında, organizasyonun ruhunu yansıtan meydan okuma temalı madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından özel olarak tasarlanacak ve sporculara takdim edilecek.