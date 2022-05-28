Bodrum'da Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Sürüyor - Haberler

Bodrum Belediyesi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşma ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından imarlı alanlarda kamu ve özel mülkiyete konu olan parsellerde mülk sahipleri tarafından ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, yapı emsal değerlerine, komşu mesafelere aykırı olarak yapılmış olan ve imar mevzuatına uygun olmayan yapılar tespit edilerek yasal süreçleri tamamlandıktan sonra yıkım süreci başlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde 2019 yılında başlatılan "Kaçak Yapılaşma Müdürlüğü ile Mücadele Seferberliği" kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan 683 yapıyı yıktı. 2 bin 482 yapıda mühürleme işlemi uygulayan ekiplerde son olarak programa alınıp yıkım uygulanması gereken 570 dosya bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Güvercinlik Mahallesi'nde 125 ada 25 parsel numaralı taşınmaz üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan 3 katlı bina ile ilgili gerekli yasal süreci tamamladı. Önceki gün bina tahliyesinden sonra ekipler, binada yıkım çalışmaları başlattı. Güvercinlik Mahallesi D330 karayolu üzerinde bulunan binanın yıkımı sürüyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadele konusundaki kararlılığın devam edeceğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Amacımız, Bodrum'un geleceğini kurtarmak için hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmektir. Bodrum'da, kaçak yapılaşma, hafriyat dökümleri ve diğer konularda tüm ekiplerimizle yasaların bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek çünkü tahrip etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, yasal işlemleri tamamlanan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.