Bodrum'da Tam Ay Tutulması Büyüledi
Tüm dünyanın merakla beklediği tam ay tutulması bu sabah gerçekleşti. Türkiye'de en net Bodrum'un Turgutreis ilçesindeki Akçabük Koyu'ndan izlenen tutulma sırasında ay, kızıl bir renge büründü. Tatilciler bu eşsiz doğa olayını çıplak gözle izleyip cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları deniz kenarında gün doğumuyla birleşen manzaranın çok etkileyici olduğunu belirtti.
Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı. Saat 06.33'te tam tutulmanın gerçekleşmesiyle birlikte ay, kızıl bir renge büründü. Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu. Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı. Astronomi meraklıları, bir sonraki büyük ay tutulmasının takvimini şimdiden merak etmeye başladı.
Turgutreis Akçabük Koyu'nda tatilciler tutulmayı izlerken cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.