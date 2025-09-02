Bodrum'da Arjantinli Turist Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum'da Arjantinli Turist Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede fenalaşan Arjantinli turist Juan Fernando de Alzaga kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk kontrollerde beyne pıhtı attığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede rahatsızlanan Arjantinli Turist, hastaneye kaldırıldı.

Kissebükü Koyu'nda demirli "Miralay Barbaros" isimli teknede bulunan Arjantinli turist Juan Fernando de Alzaga birden fenalaştı. Yardım talebi üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulansı "Yaşam" bölgeye sevk edildi.

Kalp rahatsızlığı da bulunan turist, ekipler tarafından deniz ambulansına alınıp Milta Marina'ya getirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan turist, tedavi altına alındı.

Yapılan ilk kontrollerde beyne pıhtı attığı belirlendi. Turistin tedavisi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
