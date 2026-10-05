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Bodrum Çocuk Mezarı'nda yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı

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Bodrum Çocuk Mezarı'nda yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı
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Muğla Bodrum Mumcular yakınlarındaki Çocuk Mezarı mevkisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçak havadan, 16 arazöz ve 6 su tankeri karadan destek verdi; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular yakınlarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular yakınlarında bulunan Çocuk Mezarı mevkisinde çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara 6 helikopter ve 2 uçak havadan destek verdi. Karadan ise 16 arazöz ve 6 su tankeri görev aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülürken, olası yeniden alevlenmelere karşı da kontroller devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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